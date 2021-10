Comet prosegue sull’ottima strada intrapresa in passato, riuscendo a garantire al consumatore finale la possibilità di godere di prezzi sempre più bassi, senza mai porre limitazioni particolari in termini di accessibilità agli ottimi sconti attivati.

Avete capito bene, in contrasto con quanto è possibile vedere quotidianamente da Euronics, il volantino Comet è disponibile in ogni singolo negozio sul territorio nazionale, oltre che naturalmente sull’e-commerce della stessa azienda. In questo caso, da segnalare inoltre la possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, nel momento in cui si dovessero però superare i 49 euro di spesa effettivi.

Comet: tutte le offerte da non perdere assolutamente

Le offerte racchiuse all’interno dell’ultimo volantino Comet puntano in tutti i modi a soddisfare le esigenze degli utenti che da tempo vorrebbero poter acquistare smartphone dalle discrete prestazioni generali, senza spendere troppo. La campagna promozionale corrente si rivolge quindi a coloro che non vogliono superare i 500 euro di spesa, godendo ugualmente di una buona qualità.

I modelli effettivamente coinvolti vanno a toccare Oppo Find X3 Lite, Realme GT Master Edition, Redmi 9T, Oppo A74, per finire con l’ottimo Xiaomi Mi 11i, considerato da molti come la più valida alternativa allo Xiaomi Mi 11.

Naturalmente lo stesso volantino rivolge anche la propria attenzione altrove, sono raggiungibili prodotti legati a categorie merceologiche differenti, come sporadici top di gamma. I prezzi più bassi possono essere sfogliati direttamente sul sito ufficiale.