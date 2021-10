Il volantino di Carrefour raccoglie innumerevoli ottime occasioni, cercando di soddisfare le richieste e le aspettative degli utenti che al giorno d’oggi vogliono acquistare la tecnologia di ultima generazione, cercando nel contempo di spendere il meno possibile.

Con la corrente campagna promozionale, i clienti possono effettivamente accedere ai medesimi prezzi, recandosi personalmente in negozio, senza però essere limitati a specifiche aree o regioni del paese. I prodotti non dovrebbero essere con scorte limitate, ciò sta a significare che si dovrebbe trovare disponibilità anche in prossimità della data di scadenza.

Carrefour: occasioni da non perdere per tutti

Nuovi sconti speciali sono stati attivati all’interno del volantino carrefour, il prodotto su cui tutti dovrebbero contare è l’ottimo Apple iPhone 12, un modello effettivamente in vendita alla cifra finale di 749 euro, con il quale il consumatore si ritrova a godere di prestazioni veramente incredibili, nonché di 128GB di memoria interna.

La scheda tecnica del modello coinvolto nella campagna è di tutto rispetto, parliamo infatti di un dispositivo da 6,1 pollici di diagonale, con processore A14 Bionic, risoluzione FullHD+, 4GB di RAM, 2 sensori posteriori da 12 megapixel, nonché i vari meccanismi per riconoscere le impronte digitali, o sbloccare il prodotto con il viso 3D.

L’acquisto, come anticipato, può essere completato solamente nei punti vendita, ricordando comunque che la variante è no brand con garanzia di 24 mesi. I dettagli sono tutti raccolti direttamente sul sito ufficiale dell’azienda.