Il volantino Bennet punta davvero fortissimo sulla tecnologia, promettendo ai consumatori italiani un risparmio importante sull’acquisto di prodotti sempre più economici, ma dalla qualità mai ridotta.

Esattamente in linea con quanto siamo solitamente abituati a vedere, anche in questo caso gli acquisti possono essere tranquillamente completati in ogni negozio in Italia, i prodotti sono raggiungibili solo nei punti vendita, con scorte idealmente non limitate o ridotte. La campagna promozionale promette allo stesso modo dispositivi con garanzia di 24 mesi, e nel caso della telefonia mobile completamente sbrandizzati.

Bennet: quante offerte speciali nel volantino

Il prodotto su cui il volantino Bennet focalizza interamente la propria attenzione, è l’Apple iPhone 11, un ottimo terminale in commercio da ormai un paio di anni, con il quale i consumatori possono effettivamente approfittare di prestazioni all’avanguardia, e prezzi sempre più ridotti. Al giorno d’oggi, grazie alla corrente campagna, è possibile aggiungerlo spendendo solamente 499 euro.

Volendo poi espandere il proprio ecosistema dell’azienda di Cupertino, il volantino permette al consumatore di mettere la mani su un ottimo Apple MacBook Air, in vendita nel periodo corrente a 949 euro, nella variante con 13,3 pollici di display e processore Apple M1.

Questi sono solamente alcuni esempi di ciò che effettivamente vi attende da Bennet, nel caso in cui vogliate approfondire la conoscenza della campagna, ricordatevi di aprire il prima possibile il sito ufficiale, scoverete ogni singolo prezzo basso, e potrete scoprire da vicino l’intero volantino.