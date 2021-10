WindTre accetta la sfida degli altri operatori e torna a proporre una serie di tariffe low cost pensate per tutti i clienti che andranno a modificare il loro piano per la telefonia mobile nelle settimane a venire. All’interno del pacchetto di offerte messe in campo dal gestore arancione, spicca senza dubbio la WindTre Star+.

WindTre e la battaglia ad Iliad: ecco la tariffa con 100 Giga

La promozione WindTre Star+ rappresenta una valida alternativa all’offerta Giga 120 di casa Iliad. I clienti che scelgono questa ricaricabile avranno a loro disposizione un pacchetto all inclusive che prevede soglie di consumo molto ampie al netto anche di un prezzo che risulta inferiore rispetto a quello messo in campo da Iliad

Gli abbonati che decidono di sottoscrivere quest’offerta nel dettaglio riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, con SMS infiniti e con 100 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto dalla ricaricabile sarà di soli 7,99 euro ogni trenta giorni.

I clienti di WindTre che decidono di sottoscrivere tale promozione dovranno rispettare una serie di condizioni. In primo luogo tutti gli abbonati dovranno aggiungere una quota una tantum dal valore di 10 euro per la ricezione della SIM.

Sempre i clienti di WindTre dovranno anche impegnarsi con l’operazione di portabilità del numero da altro operatore. Il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad è azione propedeutica per la reale sottoscrizione della WindTre Star+. Per scegliere questa ricaricabile è inoltre necessario recarsi presso uno dei punti vendita ufficiali del gestore sul suolo italiano.