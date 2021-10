Gli sconti Unieuro possono davvero essere considerati tra i migliori del periodo corrente, in quanto nascondono al proprio interno un elevato quantitativo di riduzioni di prezzo, tutte applicate sui prodotti più in voga dell’ultimo periodo, anche smartphone di fascia alta.

Il risparmio è alla portata di ogni singolo utente che deciderà di avvicinarsi al volantino, è bene sapere che gli acquisti non sono limitati ai soli punti vendita fisici sul territorio, ma sono effettivamente raggiungibili anche tramite il sito ufficiale dell’azienda stessa. In questo secondo caso è prevista inoltre la spedizione gratuita presso il domicilio, in modo da avere la possibilità di risparmiare al 100%, a patto che comunque la spesa superi i 49 euro complessivi (anche come somma di più prodotti).

Unieuro: questi sconti sono bellissimi

Tantissimi sconti speciali attendono gli utenti da Unieuro, i prezzi sono molto bassi, e per quanto riguarda la telefonia mobile sono perlopiù rivolti verso la fascia intermedia, ovvero verso modelli che non costano più di 399 euro.

Il dispositivo di cui effettivamente consigliamo l’acquisto, è il Samsung Galaxy S20 FE, lanciato ufficialmente sul mercato nel corso del 2020, presenta le stesse caratteristiche del Galaxy S20, ma integrando il processore Qualcomm Snapdragon. Il suo prezzo finale di vendita corrisponde esattamente alla cifra sopra-indicata, saranno necessari 399 euro per l’acquisto.

Sempre restando nella stessa fascia, segnaliamo la presenza di svariati modelli più economici ugualmente interessanti, questi possono essere Motorola Moto G30, galaxy A12, Galaxy A03s, Oppo A53s o similari. I dettagli del volantino sono raccolti qui.