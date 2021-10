Con oltre un miliardo di utenti attivi in ​​tutto il mondo, WhatsApp è tra le principali modalità di comunicazione utilizzate nel mondo. I nuovi aggiornamenti dell’app portano sempre nuove funzionalità, ma molti utenti perdono di vista le nuove modifiche e componenti aggiuntivi di funzionalità che hanno lo scopo di rendere l’esperienza e l’usabilità complessive molto più semplici e divertenti. Ecco un elenco annotato dei trucchi WhatsApp più interessanti che potresti non conoscere ancora.

Puoi fare molte cose con i caratteri, l’aspetto e i testi di WhatsApp che daranno ai tuoi messaggi un aspetto davvero unico. Dal corsivo, grassetto, barrato al monospazio, ci sono molti trucchi per la formattazione del testo.

Grassetto

Si puo’ mettere il grassetto al testo. Basta aggiungere un simbolo asterisco (*) prima e dopo il testo. Non utilizzare lo spazio tra * e la lettera.

Corsivo

Proprio come il grassetto, puoi anche mettere in corsivo i tuoi caratteri semplicemente inserendo il simbolo di sottolineatura ( _ ) all’inizio e alla fine della frase.

Barrato

Le lettere barrate non sono molto utilizzate, ma a volte risultano essere uno strumento funzionale per le correzioni del testo, utilizzato in generale per tutorial online, editoriali o brainstorming. Per aggiungere barrato usa il simbolo ( ~ ) all’inizio e alla fine del testo.

Monospazio

Il monospazio è una stilizzazione dei caratteri ora disponibile in WhatsApp che ti consente di scrivere contenuti a larghezza fissa. Questi trucchi di scrittura di WhatsApp sono utili quando si condivide qualsiasi tipo di codifica o formule tecniche. Aiuterà a distinguere i contenuti speciali dai contenuti regolari. Per inserirlo, usa 3 apici inversi ( “` ) all’inizio e alla fine della frase senza spaziatura.

Disabilitare i destinatari di lettura

WhatsApp ha introdotto la funzione Blue Tick per avvisare gli utenti quando i loro messaggi non solo vengono consegnati ma vengono visti dai destinatari. Ora puoi controllare questa funzione andando su Impostazioni, account, privacy e leggi destinatari.

In questo modo, non sarai in grado di vedere i segni di spunta blu altrui e nessuno sarà in grado di vedere il tuo. A differenza delle notifiche personalizzate, la funzione leggi destinatario si applica all’intero elenco di contatti e non può essere utilizzata per un contatto specifico. Il mittente vedrebbe doppi segni di spunta neri anche se leggi il messaggio.