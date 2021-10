Stefano Siragusa, Chief Revenue, Information & Media Officer di TIM, ha annunciato ufficialmente:

“Grazie alla soluzione tecnologica TS+ nasce la nuova fibra di Tim, fino a 10 volte più veloce, potente, stabile e sicura, semplicemente Magnifica. Siamo certi che con questa offerta esclusiva andremo a soddisfare la crescente domanda, accelerando al tempo stesso la digitalizzazione del Paese”.

Con la nuova offerta Magnifica di TIM l’azienda va a potenziare ulteriormente il suo servizio di connessione a banda ultralarga andando ad offrire dei collegamenti in fibra ottica FTTH con una velocità che va a raggiungere i 10Gbps in download e 2 Gbps in upload mediante la tecnologia WiFi 6.

TIM: cosa mette a disposizione degli utenti la nuova offerta

Questo significa che l’utente avrà una connessione ancora più stabile e in grado di sostenere più dispositivi collegati in una abitazione, anche in virtù del fatto che la digitalizzazione è aumentata e il lavoro è di più più. Dunque, grazie a Magnifica sarà possibile andare a vedere tutti i contenuti in streaming in alta qualità, effettuare call e videoconferenze avendo sempre il massimo della linea.

L’offerta Magnifica parte da 49,90 euro al mese e mette a disposizione, oltre alla fibra ottica con connettività fino a 10Gbps in download: