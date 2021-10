sim-come-riconoscere-le-top-number-che-valgono-una-fortuna

Spesso si cercano formule di investimento che possono promettere buone percentuali di guadagno, ma alla fine, molte volte. oltre al 2% non si riesce a racimolare. Esistono però simpatiche alternative alle più comuni e tradizionali proposte di trading. Infatti, una nuova forma di collezionismo sta prendendo piede nel mondo. Scopriamo insieme come riconoscere le SIM Top Number che valgono una fortuna. Ecco tutti i dettagli che vi faranno diventare esperti del settore.

SIM: ecco le caratteristiche che trasformano un numero di telefono

Non è difficile riconoscere qualcosa di speciale. Le sue caratteristiche la rendono visibilmente interessante. La stessa cosa avviene per le SIM Top Number. A renderle così speciali è proprio il numero di telefono a esse collegato. Meglio dire che a rendere uniche quelle schede di plastica sono le caratteristiche intrinseche di quella sequenza numerica.

Quali sono quindi i particolari che trasformano un semplice numero di telefono cellulare in una vera e propria SIM Top Number? Vediamole insieme e scopriamo come possiamo riconoscere un vero Top Number da uno fasullo.

Per prima cosa, la caratteristica più ricercata in assoluto dai collezionisti di SIM Top Number, il numero di cellulare deve essere facile da ricordare. Solitamente si tratta di una sequenza tale che è impossibile dimenticarsela.

Seconda caratteristica che rende un numero di telefono una SIM Top Number da collezione è la sua sequenza quando contiene numeri uguali. Più ce ne sono e maggiore diventa il suo valore sul mercato. Addirittura, se compongono intervalli simpatici in alternanza tra loro – a due a due o a tre a tre – questi Top Number diventano ancora più ricercati.

Terza caratteristica riguarda l’ordine numerico della sequenza. Se le cifre vanno in ordine crescente oppure decrescente, allora quel Top Number è davvero unico. Tanto speciale da poter diventare un vero e proprio Gold Number.

Dove si possono trovare? Diciamo che eBay è il canale principale. Lì ce ne sono di tutti i tipi e per tutti i gusti, ma soprattutto per tutte le tasche. Ovviamente più un numero è particolare e più costa. Interessante è che sul sito più famoso di shop online si possono trovare quelle di qualsiasi operatore telefonico come ad esempio le SIM Top Number di TIM.