Oppo A54s è il nuovo smartphone dell’azienda orientale, appena lanciato sul territorio nazionale italiano, con l’obiettivo di arricchire ulteriormente la Serie A, una delle più interessanti della fascia media della telefonia mobile.

Il dispositivo, dotato di un design semplice ma elegante, ha uno spessore di soli 8,40 millimetri, con un peso di 190 grammi, per una maggiore portabilità; presenta un ampio display Eye Care da 6,52 pollici di diagonale, un LCD dalla risoluzione abbastanza elevata, con funzione AI Smart Backlighting, ovvero in grado di registrare e automatizzare le abitudini di luminosità.

Il sensore per le impronte digitali è stato posizionato sul lato destro, per una maggiore praticità, puntando fortissimo sulla batteria ed il comparto fotografico.

Oppo A54s: ecco le specifiche

Quest’ultimo è composto da 3 sensori posteriori, caratterizzati da un principale da ben 50 megapixel, affiancato da un bokeh da 2 megapixel ed una macro da 2 megapixel. Il tutto è completato con il sensore anteriore da 8 megapixel, ideale per la realizzazione di selfie mozzafiato.

La batteria, invece, è un componente da ben 5000mAh, in grado di garantire una autonomia fino a 34 ore di chiamate, e 21 ore di riproduzione video no-stop, senza però garantire ricarica wireless o inversa. Da notare la presenza della funzione Super Nighttime Standby, nel corso della notte il dispositivo consumerà solo l’1,32% di energia.

Il sistema operativo è ovviamente Android 11, con personalizzazione grafica ColorOS 11.1. In vendita in due colorazioni, Crystal Black e Pearl Blue, ovunque in Italia, da Amazon passando per le catene di elettronica, presenta un prezzo di listino consigliato al pubblico di 229,99 euro.