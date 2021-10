Le nuove offerte Mediaworld spingono gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, riuscendo a spendere cifre complessivamente sempre più basse ed economiche, e nello stesso tempo garantendosi ugualmente l’accesso a dispositivi di alta qualità.

La campagna promozionale descritta nell’articolo non si discosta da quanto siamo solitamente abituati a vedere in casa MediaWorld, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati ovunque sul territorio nazionale, offrendo al cliente la possibilità di accedervi anche tramite il sito ufficiale, a patto che però si sia disposti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

MediaWorld: che offerte speciali nel volantino

All’interno del volantino MediaWorld è possibile trovare una buonissima varietà di offerte speciali, in grado di toccare ogni singola fascia di prezzo della telefonia mobile. Il top di gamma effettivamente incluso è il Samsung Galaxy S21+, un prodotto che parte da una base altissima, infatti il listino originario superava abbondantemente i 1000 euro, ma che dopo alcuni mesi in commercio, può finalmente essere acquistato con una spesa finale di 790 euro (e 256GB di memoria).

Restando invece entro i 499 euro di spesa, sottolineiamo la presenza di alternative altrettanto valide, quali possono essere Xiaomi Redmi 9T, Galaxy A12, Galaxy A52s, Oppo A15, Oppo A94, Oppo A74, Oppo A53s, Galaxy A03s e similari. Per non perdere nemmeno uno sconto attivato da MediaWorld, potete collegarvi direttamente al sito ufficiale dell’azienda (e poi recarvi in negozio).