Ancor prima del lancio della serie di iPhone 13, in rete circolavano informazioni secondo le quali il vero dispositivo rivoluzionario in grado di sfoggiare novità rilevanti sarà l’iPhone 14. Il colosso di Cupertino dovrebbe infatti rinnovare significativamente il design del suo prossimo smartphone introducendo alcune novità che non passeranno inosservate, tra queste sicuramente vi sarà il foro a forma di “pillola” dedicato alla fotocamera frontale e ai sensori fino ad ora inseriti nel notch.

Pur essendo ancora lontani dal lancio della nuova serie di iPhone possediamo una quantità abbondante di dettagli che permettono di immaginare l’aspetto che avrà il prossimo smartphone Apple. Ciò non placa comunque la fantasia di designer e leaker che, in questi ultimi giorni, hanno diffuso delle immagini che ipotizzano l’arrivo di un iPhone 14 con display scorrevole.

Apple: alcune immagini mostrano un improbabile iPhone 14 con display scorrevole!

ConceptsiPhone ha realizzato alcune immagini che mostrano un improbabile iPhone 14 con display scorrevole. Superfluo sottolineare che la realizzazione del dispositivo in questione risulta quasi impossibile ma appare comunque interessante ipotizzare l’arrivo di uno smartphone Apple con tali caratteristiche.

La presenza di un display secondario visibile soltanto grazie al meccanismo a scorrimento che farebbe scivolare verso l’alto lo schermo principale offre un impatto visivo davvero originale ma ad essere messa in dubbio è la sua praticità.

Una tale soluzione potrebbe non essere tenuta in considerazione da Apple nemmeno su un futuro iPhone pieghevole. Le idee brevettate dal colosso per il suo primo smartphone flessibile dimostrano l’interesse nei confronti di dispositivi che potrebbero somigliare a quanto proposto da Samsung con i suoi Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip.