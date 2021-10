Iliad è stata di recente accusata di pubblicità ingannevole dall’Istituto di Autodisciplina pubblicitaria per via di uno spot che dovrà essere rimosso nel minor tempo possibile. A quanto pare, l’IAP si è espressa in merito alla vicenda dopo una richiesta da parte di WINDTRE e pare che la decisione riguarda principalmente la parte in cui si sostiene che la soddisfazione dei clienti ammonti al 96%: “Perché raccontarci storie? Con il 96% di utenti soddisfatti e un’offerta a 7 euro e 99 basta la verità!”. Secondo l’Istituto, questa frase in questione viola l’articolo 2 del Codice di Autodisciplina, che riguarda appunto la pubblicità ingannevole. L’articolo di cui parliamo recita:

“La comunicazione commerciale deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l’identità delle persone rappresentate, i premi o riconoscimenti. Nel valutare l’ingannevolezza della comunicazione commerciale si assume come parametro il consumatore medio del gruppo di riferimento”.

Iliad: non è la prima volta che capitano situazioni di questo tipo