Giochi gratis: DARQ, il videogame ispirato a Tim Burton è gratuito solo ad Halloween

Come ben sapete, il giovedì c’è l’appuntamento con i giochi gratis proposti da Epic Games Store, un negozio di videogiochi digitali per Microsoft Windows, MacOS e Linux, e ovviamente gestito da Epic Games. Per il mese di Halloween però la piattaforma ha deciso di regalare un videogame a tema horror. Stiamo parlando di DARQ, il gioco interamente ispirato al mondo di Tim Burton, e caratterizzato da toni cupi, malinconici e cupi.

Giochi gratis: DARQ ora non costa niente!

Entrando nello specifico, trattasi della Complete Edition di DARQ. Ma qual è la sinossi che descrive il videogame? Gli sviluppatori scrivono: “DARQ racconta la storia di Lloyd, un ragazzo che si ritrova nel bel mezzo di un incubo lucido. Non riuscendo a svegliarsi, Lloyd deve affrontare le proprie paure e scoprire il significato del sogno.”

Piccolo focus: sapete cosa sono gli incubi lucidi? Trattasi di un tipo di sogni lucidi caratterizzati da un contesto tenebroso. La loro particolarità è che, per quanto l’individuo voglia interromperne la narrazione, non gli è possibile a causa della mancanza di controllo durante il sonno. Ovviamente, come tutti gli incubi, anche quelli lucidi provocano ansia e preoccupazione.

Tornando ai giochi gratis, quando e dove è possibile scaricare il videogame? Già dalle 17:00 di ieri il gioco è disponibile su Epic Games Store e sarà gratuito fino alla stessa ora del 4 novembre. Una volta ottenuto, il gioco sarà vostro a tempo illimitato senza alcuna limitazione. Per il resto, non sappiamo se Epic Games Store regalerà due giochi questa settimana come accaduto più volte in passato, o si limiterà solamente a DARQ.

Promemoria: iscrivendovi alla newsletter di Epic entro il 16 novembre avrete accesso ad un buono sconto Epic Games Store del valore di 10 euro da spendere su giochi, DLC ed espansioni in vendita nel negozio.