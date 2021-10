Gli sconti attivati da Expert in questi giorni di fine Ottobre, promettono al consumatore finale la possibilità di spendere sempre molto meno rispetto al listino originario, senza mai essere comunque costretti a rinunciare alla qualità generale del prodotto che si andrà a selezionare.

A differenza di quanto Euronics è in grado di offrire, la soluzione corrente prevede la possibilità di acquisto in ogni negozio e tramite l’e-commerce aziendale, ciò sta a significare che non vengono poste limitazioni di alcun tipo ai clienti, i quali potranno decidere di recarsi personalmente in negozio, o di collegarsi al sito, fruendo ugualmente degli stessi sconti (ma pagando le spese di spedizione).

Expert: questi sconti sono assurdi

I prodotti in promozione da Expert possono davvero far risparmiare gli utenti, all’interno del volantino si trovano innumerevoli occasioni che puntano prima di tutto sulla fascia intermedia della telefonia mobile, con piccoli accenni ai top di gamma. Il miglior modello da acquistare subito è chiaramente Oppo Find X3 Neo, un terminale in vendita a soli 569 euro, ma dalle prestazioni assolutamente interessanti e con nulla da invidiare ai più quotati modelli del 2021.

In caso contrario, ovvero nel momento in cui si volessero spendere al massimo 400 euro, il consiglio è di avvicinarsi a modelli del calibro di Galaxy S20 FE, Oppo Find X3 Lite, Wiko Power U10, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Motorola E7 Power, Galaxy A22 o anche Oppo A94.

I dettagli della campagna sono per voi raccolti sul sito ufficiale.