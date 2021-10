I prezzi attivati da Euronics sono decisamente più bassi di quanto effettivamente la concorrenza pare essere in grado di offrire, sebbene abbia lanciato una campagna promozionale complessivamente limitata, poiché gli acquisti possono essere completati solamente in specifici punti vendita.

Tutti coloro che vorranno approfittare dei medesimi sconti, lo ricordiamo, dovranno necessariamente recarsi personalmente in un negozio di proprietà del socio Euronics SIEM, non sul sito ufficiale o comunque da altre parti in Italia. Indipendentemente da tale limitazione, ricordiamo comunque che i prodotti sono disponibili completamente sbrandizzati, nella loro versione no brand, almeno per quanto riguarda la telefonia mobile.

Euronics: il volantino con tutte le migliori offerte

Con il volantino euronics gli utenti si ritrovano a poter acquistare svariati smartphone di fascia più o meno bassa, spendendo davvero molto meno rispetto ai vari listini del periodo corrente. Tutti i prodotti che andremo ad elencare sono raggiungibili con una spesa inferiore ai 300 euro, e come anticipato sono interamente distribuiti no brand, in altre parole gli aggiornamenti sono sempre rilasciati dai produttori, non dagli smartphone.

I modelli da acquistare vanno quindi a toccare Xiaomi Redmi 9AT, Wiko Power U10, Xiaomi redmi 9T, Oppo A16, Oppo A74, Realme 8i, Redmi 10, oppo A94, Oppo A53s o similari. Naturalmente all’interno della medesima campagna promozionale si possono scovare anche moltissime altre offerte interessanti, legate a categorie merceologiche differenti; il consiglio è di aprire questo link, per sfogliarle indisturbati e scoprire i prezzi più bassi.