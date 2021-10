Con il volantino Esselunga non si scherza assolutamente, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di spendere decisamente meno del previsto, o di quanto visto altrove, senza mai essere minimamente costretti a rinunciare alla qualità generale dei prodotti selezionati.

Come al solito, la campagna promozionale corrente di Esselunga è da considerarsi attiva solo ed esclusivamente in negozio, ciò sta a significare che gli acquisti non possono in nessun modo essere completati sul sito ufficiale, o recandosi da altre parti che non siano i negozi dell’azienda sul territorio. Le scorte, inoltre, sono estremamente limitate, ciò sta a significare che potrebbero effettivamente terminare prima del previsto, o della scadenza del volantino.

Esselunga: quali sono i prodotti più in voga del periodo

Con Esselunga non si scherza assolutamente, la corrente campagna promozionale vede offrire ai consumatori la possibilità di acquistare uno smartphone non proprio recentissimo, ma comunque in grado di concedere soddisfazioni a non finire. Stiamo parlando di Apple iPhone XR, un prodotto in vendita da più di un anno, oggi disponibile alla modica cifra di 399 euro.

Per comprenderlo al meglio, cerchiamo di scorrere i punti salienti della scheda tecnica; è un prodotto che presenta un display da 6,1 pollici di diagonale, con processore A12 Bionic, nonché un comparto fotografico rappresentato da un singolo sensore da 12 megapixel, ben 3GB di RAM e 64GB di memoria interna. L’aspetto più negativo è forse rappresentato dalla batteria, soli 2942mAh non sono sufficienti per garantire un’autonomia degna di nota.