Covid, studio sorprendente: potrebbe diventare un raffreddore

Mentre sembra che tutti siano quasi tornati alla vita di sempre, tra una restrizione e l’altra, ci sono tantissimi i pareri in merito a quello che potrebbe essere il seguito di tale situazione. Il Covid c’è e sta portando ancora tantissimi milioni di contagi in giro per il mondo con diversi decessi. Stando però le parole degli esperti, potrebbero esserci risvolti inaspettati in futuro. Le parole della scienziata Sarah Gilbert, che ha collaborato alla creazione del vaccino AstraZeneca, lasciano spazio a tante speranze: “Il Covid si indebolirà e finirà per causare solo un comune raffreddore”.

“Diventerà meno virulento man mano che circola nella popolazione. Non c’è motivo di pensare che avremo una versione più virulenta di Sars-CoV-2. Il Covid 19 diventerà molto probabilmente come tutti i coronavirus che circolano ampiamente e causano raffreddori“.

Secondo la scienziata Sara Gilbert: il virus potrebbe diventare come un raffreddore

In molti non lo sanno, ma stando agli studi portati a termine in questi anni, esistono già quattro tipi diversi di coronavirus e il Covid potrebbe diventare uno di quelli.

“Viviamo già con quattro diversi coronavirus umani a cui non pensiamo mai molto e alla fine Sars-CoV-2 diventerà uno di quelli. È solo una questione di quanto tempo ci vorrà per arrivarci e quali misure dovremo prendere per gestirlo nel frattempo“.

“Questo virus probabilmente non è un killer in quanto non uccide i bambini. Si sistemerà in un comune raffreddore», ha confermato David Matthews. Nonostante la dipendenza del mondo dai vaccini Covid per gestire la pandemia, incluso il vaccino di Oxford, Dame Sarah ha continuato a dire alla folla che sta lottando per ottenere finanziamenti per aiutare a «prevenire future pandemie“.