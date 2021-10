CoopVoce: 30 e 100GB a partire da 4 euro al mese con le Evolution

I gestori virtuali sono diventati un punto fermo per tutti gli utenti che hanno bisogno magari di cambiare aria e provider. Tra quelli più assidui nel proporre promozioni di grandissimo livello ecco soprattutto CoopVoce.

Il provider, forte della sua linea di offerte Evolution, lancia l’ultima soluzione mobile da 100 giga in 4G. Questa costa solo 8,90 € al mese per sempre e va ad aggiungersi alle altre due già disponibili in precedenza sul sito ufficiale.

CoopVoce: le offerte Evolution ancora disponibili

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

Prezzo mensile: 4,50 euro al mese per sempre

Ovviamente tutti gli utenti avranno diritto all’applicazione ufficiale per monitorare tutti i dati inerenti alla propria offerta. Ecco cosa sarà possibile fare con l’app ufficiale di CoopVoce: