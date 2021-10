TIM non si lascia battere tanto facilmente dagli altri operatori attivi nel settore della telefonia mobile. Il provider italiano guarda con vivo interesse a questa stagione autunnale e propone alternative valide alle offerte Giga 120 di Iliad e Special 100 Giga di Vodafone. Tra le iniziative miglior di casa TIM spiccano senza dubbio le offerte Wonder.

TIM contro Iliad e Vodafone: ecco le tariffe low cost Wonder

I tecnici commerciali di TIM hanno decido di lanciare le tariffe Wonder per gli utenti che andranno ad effettuare la portabilità del numero da altro provider. Ad oggi, le indicazioni del provider infatti rendono inaccessibile tale promozione per chi ha già una una rete operativa.

La prima versione della TIM Wonder assicura agli abbonati un pacchetto dal costo di 9,99 euro per il rinnovo mensile. Gli utenti, in tal senso, riceveranno consumi senza limiti per le telefonate e l’invio degli SMS più 70 Giga per la navigazione di rete.

L’altra versione della TIM Wonder prevede sempre un costo di rinnovo pari a 9,99 euro ogni trenta giorni, ma a fronte di consumi leggermente inferiori. Se le chiamate e l’invio degli SMS non hanno limiti, per la quota internet è prevista una soglia mensile di 50 Giga.

Un vantaggio ulteriore è inoltre garantito agli utenti che decideranno di sottoscrivere una nuova SIM con TIM. Il gestore italiano prevede, infatti, anche costi bloccati per i primi sei mesi. In pratica, una volta dato il via alla propria sottoscrizione, nel primo semestre l’operatore si impegna a non modificare in via unilaterale i prezzi.