Sono apparsi in rete i primi render del Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, modello di punta della nuova serie di tablet del colosso sudcoreano. Le immagini realizzate dal leaker IceUniverse svelano un dettaglio che, qualora rispecchiasse la realtà, potrebbe suscitare reazioni contrastanti negli utenti. Di certo si tratta di un particolare inedito, che potrebbe rendere il Galaxy Tab S8 Ultra il primo tablet Samsung con questa caratteristica.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: ecco il dettaglio inedito del prossimo tablet!

I render realizzati dal leaker IceUniverse in collaborazione con il portale 91mobiles mostrano un tablet Samsung con un display molto ampio, probabilmente costituito da un pannello da ben 14,6 pollici con cornici sottili. Il notch è posizionato in uno dei lati lunghi del dispositivo e contiene il sensore per la fotocamera frontale. Sul retro, invece, si hanno due ulteriori sensori che vanno a formare il comparto fotografico.

Come mostrato anche dalle immagini qui riportate, non mancherà il supporto alla S Pen e sarà presente anche un apposito spazio che permetterà di riporre lo stilo quando non in utilizzo.

Il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra sarà il modello più sofisticato della serie, che comprende anche un Galaxy Tab S8 e un Galaxy Tab S8 Plus.

La presentazione del dispositivo avverrà il prossimo anno. Samsung potrebbe essere pronto al lancio già nei primi mesi del 2022 ma una probabile data non è ancora trapelata. Il colosso dovrà impegnarsi e far fronte ai disguidi degli ultimi tempi per poter dedicarsi alla produzione di massa dei device