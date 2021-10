Per celebrare nel miglior modo possibile il mese del Black Friday, OnePlus ha deciso di attivare una lunga serie di offerte speciali, esclusivamente sul sito ufficiale, con le quali permettere agli utenti di raggiungere un livello di risparmio praticamente mai visto prima.

A partire da domani, 29 ottobre, tutta la line-up del 2021, e non solo, sarà in fortissimo sconto, il miglior smartphone dell’azienda dell’anno, quale è lo OnePlus 9 Pro, dotato della fotocamera Hasselblad for Mobile, e l’ottimo OnePlus 8T saranno scontati di ben 200 euro. Sempre restando nell’ultima serie, ecco arrivare anche OnePlus 9, scontato di 150 euro, per scendere poi vero il più economico OnePlus Nord, disponibile dal 2020, in vendita con 130 euro di sconto effettivi.

OnePlus: tantissime offerte attendono gli utenti

Restando nella fascia media della telefonia mobile, non bisogna nemmeno trascurare la presenza di OnePlus Nord 2 5G, il cui prezzo sarà scontato di 50 euro, per la variante 12/256GB, oppure OnePlus Nord CE 5G, sempre con la medesima riduzione del precedente.

Non mancano offerte anche legate agli accessori, sono difatti acquistabili OnePlus Buds Pro, gli auricolari wireless adattivi intelligenti (-10 euro), passando per OnePlus Budz Z e lo sconto di 30 euro, oppure Bullets Wireless Z (-25 euro) e l’incredibile OnePlus Watch. Il primo vero indossabile dell’azienda, commercializzato in tutto il mondo, è disponibile all’acquisto con una riduzione di 20 euro rispetto al prezzo originario di listino.

Come anticipato, tutti gli sconti saranno attivi solo ed esclusivamente sul sito ufficiale di OnePlus, per questo motivo se siete interessati all’acquisto consigliamo caldamente di collegarsi da domani, al seguente link.