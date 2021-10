Ecco come guadagnare con le monete rare. Le monete straniere più preziose (non statunitensi) nel mondo hanno una storia ricercata che riavvolge centinaia di anni, e molto spesso è quella storia che guida l’interesse.

Mentre gli Stati Uniti hanno diverse monete che valgono enormi quantità di denaro, alcune monete straniere provenienti da tutto il mondo hanno un valore uguale e persino maggiore.

Di seguito, ecco una lista delle monete rare piu’ costose al mondo.

Lista monete rare

Sesterzio di Adriano (antico romano): valore 1,65 milioni di euro;

Introdotto nel 211 aC, il sesterzio era una piccola moneta d’argento che veniva emessa solo in rare occasioni. La serie di monete lanciata da Adriano fu la prima ad avere una rappresentazione della Britannia.

Re Carlo II in seguito riportò questa caratteristica sulla moneta del Regno Unito. Tuttavia, dopo la cessazione della produzione nel corso del IV secolo, queste monete divennero rare e di importanza storica.

La moneta è stata venduta l’ultima volta nel dicembre 2008 al prezzo di 1,65 milioni di dollari.

100 ducati di Sigismondo III Vasa (polacco): 2,16 milioni di euro;

Tra il XVI e il XVII secolo ci fu una guerra prolungata tra l’esercito polacco e quello ottomano. Anche se non c’era un chiaro vincitore, i polacchi persero soldati relativamente minori durante il periodo e furono efficaci nel fermare l’espansione dell’Islam nei paesi cristiani.

Per celebrare la vittoria, l’allora re Sigismondo III annunciò il conio di monete d’oro da 100 ducati. La moneta è stata recentemente venduta nel gennaio 2018 per $ 2,16 milioni. La data 1621 è punzonata sulle monete con l’immagine del Re in rilievo su un lato.

Decadrachm ateniese (Grecia): 2,92 milioni di euro

Coniato intorno al 430 a.C., il Decadrachm ateniese era una moneta relativamente diffusa ma ha una storia significativa ad essa collegata.

La moneta mostra una fase di prosperità per i greci. Un lato della moneta mostrava la dea greca Atena mentre l’altro lato mostrava il suo simbolico gufo da compagnia. Fu dopo l’emissione di queste monete che i greci furono testimoni delle vittorie nelle guerre persiane.

Single 9 Pond (Sud Africa), $ 4 milioni

Questa moneta Single 9 Pond del 1898 è una delle monete più rare del Sud Africa. Anche dopo essere stata relativamente sconosciuta in tutto il mondo, questa moneta è stata venduta per $ 4 milioni nel maggio 2010.

Quando le nuove monete furono riordinate per essere fatte, il governo boero pensò di usare vecchie monete e puntò il numero 9 su vecchie monete per riflettere l’anno 1899.

Tuttavia, quando si sono resi conto che la moneta era troppo piccola, il processo si è presto concluso. Quindi, questo lo ha reso una delle uniche monete di questo tipo.