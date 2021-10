L’operatore virtuale di Vodafone Italia, ho.Mobile, ha lanciato lo scorso 25 ottobre 2021 una nuova offerta denominata Flash per tutti i nuovi clienti che provengono da Kena Mobile con contestuale portabilità del numero.

L’offerta è disponibile, al momento, solamente nei negozi fisici e non prevede alcun costo di attivazione. Scopriamo insieme cosa prevede nel dettaglio ed il prezzo.

ho.Mobile contro Kena Mobile con la nuova offerta Flash

La nuova offerta Flash ho 7.99 70 Giga comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico dati fino in 4G con velocità di 30 Mbps in download e upload a 7,99 euro al mese. Come anticipato precedentemente, non è previsto alcun costo di attivazione, solamente il costo della SIM pari a 99 centesimi di euro.

Questa offerta la possono anche attivare gli utenti che provengono da iliad, Fastweb e alcuni Operatori Virtuali, ha solamente un altro nome. Quest’ultima prevede infatti minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 120 Giga di traffico dati fino in 4G con velocità di 30 Mbps in download e upload, sempre a 7.99 euro al mese.

In tutte le offerte dell’operatore virtuale ho. Mobile sono inclusi i servizi accessori SMS ho. chiamato, navigazione hotspot, 42121 per credito residuo, avviso di chiamata e trasferimento di chiamata. Le offerte ho. Mobile si rinnovano in automatico ogni mese effettivo, con addebito su credito residuo. Per scoprire tutte le offerte attualmente disponibili, visitate il sito ufficiale dell’operatore.