L’Europa si è distinta come l’unica grande regione al mondo a segnalare un aumento sia dei casi di coronavirus che dei decessi nell’ultima settimana, con aumenti percentuali a due cifre in ciascuno, ha detto mercoledì l’agenzia sanitaria delle Nazioni Unite.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che i nuovi casi di COVID-19 nella sua regione europea di 53 paesi, che si estende fino all’estremo est delle ex repubbliche sovietiche dell’Asia centrale, hanno registrato un aumento del 18% dei casi di COVID-19 nell’ultima settimana, il quarto settimanale consecutivo.

Nel rapporto epidemiologico settimanale dell’OMS su COVID-19, l’Europa ha visto anche un aumento del 14% dei decessi correlati al virus. Ciò ammontava a oltre 1,6 milioni di nuovi casi e oltre 21.000 nuovi decessi.

Gli Stati Uniti hanno registrato il maggior numero di nuovi casi negli ultimi sette giorni: quasi 513.000 nuovi casi, anche se con un calo del 12% rispetto alla settimana precedente e oltre 11.600 decessi, circa lo stesso numero della settimana precedente, secondo i rapporto dell’OMS.

Altre nazioni a rischio

La Gran Bretagna è seconda con oltre 330.000 nuovi casi. La Russia, che ha registrato una serie di record giornalieri nazionali per infezioni e decessi da COVID-19 negli ultimi giorni, ha avuto quasi un quarto di milione di nuovi casi nell’ultima settimana.

I funzionari dell’OMS hanno indicato una serie di fattori per i problemi del virus in Europa, inclusi tassi di vaccinazione relativamente bassi in alcuni paesi dell’Europa orientale. Paesi tra cui Ucraina, Romania, Bulgaria, Moldova e Georgia hanno registrato alcuni dei tassi di infezione più alti per 100.000 persone nell’ultima settimana.

Nel complesso, la vasta regione delle Americhe dell’OMS che ha registrato il maggior numero di morti di qualsiasi regione a causa della pandemia, con oltre 2,7 milioni, ha visto un aumento dell’1% dei decessi nell’ultima settimana, anche se i casi sono diminuiti del 9%.

I casi nella regione del sud-est asiatico dell’OMS, che comprende paesi popolosi come India e Indonesia, sono diminuiti dell’8% anche se i decessi sono aumentati del 13% nell’ultima settimana.