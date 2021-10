Il volantino lanciato in questi giorni da Comet vuole assolutamente migliorare la proposta ai clienti sparsi per il territorio nazionale, offrendo tantissimi prodotti a prezzi sempre più bassi ed economici, i quali non lesinano mai sulla qualità generale.

Tutti i prezzi attivati dall’azienda sono, come al solito del resto, disponibili sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale, in questo modo gli utenti si ritrovano a poter acquistare anche dal divano di casa, avendo la certezza di ricevere la merce presso il proprio domicilio a costo completamente azzerato (previa una spesa del valore superiore ai 49 euro).

Scoprite quali sono i nuovi codici sconto Amazon, e riceveteli gratis sul vostro smartphone, con queste nuove offerte sul canale Telegram di TecnoAndroid.

Comet riserva grandi sorprese agli utenti: tutti i prezzi

Le migliori offerte attivate da Comet vanno a soddisfare le aspettative degli utenti che da tempo vogliono cercare di acquistare uno smartphone spendendo meno di 500 euro, ed allo stesso tempo godere di prestazioni complessivamente adeguate.

I modelli in vendita nel volantino sono assolutamente invitanti, ad esempio si trovano Xiaomi Mi 11i, disponibile a 499 euro, passando anche per Oppo Find X3 Lite (da poco lanciato sul mercato), Oppo A74, Xiaomi Redmi 9T ed addirittura Realme GT Master Edition, dal rapporto qualità/prezzo decisamente convincente.

Tutti gli acquisti possono essere completati dove si vuole, senza vincoli o limitazioni particolari; ricordiamo inoltre che ogni prodotto è distribuito con garanzia di 2 anni e completamente no brand. Il volantino si può visionare nella sua interezza direttamente sul sito ufficiale.