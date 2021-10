Le nuove offerte del volantino Carrefour, spingono gli utenti ad avere la possibilità di risparmiare sempre di più del previsto, riuscendo nel contempo ad accedere a prodotti dalla qualità veramente elevata, senza dover sottostare a limitazioni particolari.

Come avete potuto intendere, anche sulla base di quanto visto in passato, gli acquisti possono essere completati solo ed esclusivamente nei negozi fisici sul territorio, senza però vincoli territoriali, in altre parole sarà possibile recarsi dove si vorrà, fruendo ugualmente dei medesimi sconti speciali. I prezzi sono bassi, e tutti i prodotti sono commercializzati con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

Carrefour: questi sconti sono veramente assurdi

Con il volantino Carrefour non si scherza, per concludere nel miglior modo possibile il mese di ottobre 2021, l’azienda ha deciso di attivare una campagna promozionale che la vede scontare alcuni dei migliori prodotti del periodo, a prezzi molto bassi, sebbene siamo completamente legati alla fascia media della telefonia mobile.

I modelli da cui non allontanare lo sguardo, sono rappresentati da Oppo A53s a 149 euro, passando per Oppo A94 a soli 279 euro, per finire con il più economico fra tutti, il TCL 20Y, il cui prezzo finale non supera i 99 euro.

Questi sono solamente alcuni piccoli esempi di ciò che il volantino Carrefour pare essere in grado di offrire, per ogni altro dettaglio o informazione in merito, raccomandiamo la visione delle pagine che trovate inserite direttamente al seguente link.