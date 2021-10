Il volantino Bennet attivato dall’azienda nell’ultimo periodo raccoglie al proprio interno un buonissimo quantitativo di offerte e di prezzi sempre più bassi, con enormi possibilità di risparmio a disposizione di tutti coloro che decideranno di approfittarne.

Gli acquisti, come è lecito immaginarsi dati i pregressi aziendali, sono effettuabili solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici, ciò sta a significare che sarà strettamente necessario recarsi personalmente presso gli stessi, per avere la certezza di godere delle medesime riduzioni di prezzo. I prodotti sono comunque distribuiti in versione no brand, e prevedono la garanzia legale della durata di 2 anni, dalla data d’acquisto.

Bennet: il volantino con le migliori offerte

All’interno della campagna promozionale di Bennet si possono scovare offerte molto interessanti, tutte pensate per invogliare gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti, anche di fascia alta. Osservando da vicino la telefonia mobile, ad esempio, troviamo Apple iPhone 12, il top di gamma dello scorso anno, in vendita a soli 669 euro, un prezzo complessivamente di tutto rispetto per un modello ancora altamente appetibile.

Le alternative sono invece tutte legate alla fascia più bassa dello stesso segmento, da non perdere infatti i vari Xiaomi Redmi 9T, in vendita a 149 euro, passando per Redmi Note 8 a 159 euro, Galaxy A12 a 179 euro, redmi Note 10S a 219e uro, oppure Galaxy A32 5G a soli 239 euro.

Il volantino Bennet riserva poi anche altre sorprese ai consumatori che vorranno effettivamente dedicarsi all’acquisto della tecnologia, i dettagli sono racchiusi tra queste pagine.