Vodafone recupera i vecchi clienti con 100GB nelle tre nuove promo

Vodafone offre il suo miglior potenziale per recuperare gli utenti, ecco le offerte migliori per rientrare ancora una volta. Si tratta di tre soluzioni che mettono in primo piano i giga ma anche i prezzi, molto più bassi rispetto al solito.

Ovviamente la validità non sarà eterna, per cui nel momento in cui doveste ricevere la proposta, fareste bene ad accettare.

Vodafone: queste sono le offerte per recuperare gli ex clienti

Tutte le offerte che trovate qui di seguito sono le promo che Vodafone sta proponendo ai suoi vecchi clienti mediante contatto telefonico.

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited