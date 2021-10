Sicuramente questo è un momento molto importante per i vari operatori telefonici, essendo che si stanno dando da fare per far sì che alcune offerte, soprattutto quelle più interessanti, che hanno messo a disposizione possano essere attivate agevolmente dai loro clienti e in special modo dai loro potenziali nuovi clienti.

Di fatto, i clienti di alcuni operatori che sono interessati a passare a Vodafone avranno ancora per qualche ora la possibilità di attivare l’offerta che prende il nome di Special Minuti 50 Giga presso i negozi aderenti. Andiamo a scoprire di seguito cosa prevede questa straordinaria offerta.

Vodafone: ecco che cosa prevede la Special Minuti 50 Giga

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

50 Giga di traffico Internet in 2G e 4G;

Costo: 9,99 euro al mese;

Attivabile dai clienti che effettuano la portabilità da TIM, Tiscali, CoopVoce, Spusu e Digi Mobil;

Costo nuova SIM: 3 euro;

Costo di attivazione: 0,01 centesimi.

L’offerta prevede tuttavia una disponibilità limitata e quindi la sua commercializzazione può essere soggetta a delle modifiche. In più, la suddetta risulta attivabile mediante dei codici gettoni interni.

La Special Minuti 50 Giga avrà la possibilità di essere sottoscritta anche per quanto concerne le eSIM (clicca qui se non sai cosa sono), a patto ovviamente che il rivenditore ne disponga. L’offerta sarà addebitata sul credito residuo, ma sarà anche possibile andare a scegliere in maniera molto semplice e comoda un metodo di pagamento automatico. Ovviamente, è da specificare il fatto che questa modalità potrà essere cambiata tranquillamente in un secondo momento.