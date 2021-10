Dopo l’esperimento condotto a Torino che ha visto la nascita della connessione FTTH a 25Gb/s, TIM ha deciso di segnare un altro passo in avanti dal punto di vista commerciale, ha infatti introdotto ufficialmente “Magnifica”, una nuova offerta che prevede l’arrivo nelle case degli italiani di una connessione al web a ben 10Gb/s, un record per il nostro Stato.

La nuova rete, basata sempre sullo standard FTTH, prevede l’uso della tecnologia XGS-PON, in grado di decuplicare la velocità della rete GPON, arrivando dunque a ben 10Gb/s, nel dettaglio si parla di velocità fino a 10 Gbps in download e 2 Gbps in upload, inclusa nella promozione ci sarà anche un modem con otto antenne integrate anche la nuova tecnologia WiFi 6 per la massima velocità anche senza fili.

Le città e il prezzo

Questa introduzione seppur ufficiale è comunque di sperimentazione, le città coinvolte sono: Milano, Torino, Trento, Trieste, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Cagliari, Taranto e Brindisi, città che però non vedranno una copertura totale e completa in ogni zona, bensì solo nelle parti coperte da tecnologia XGSPON.

La sperimentazione terminerà per tutti i clienti il 27 febbraio 2022, l’offerta garantirà un accesso prioritario al servizio clienti reperibile al 187 e presso i negozi TIM in un range di orario tra le 8:00 e le 20:00.

La nuova offerta “Magnifica” avrà un costo di 49,90€ al mese, il dettaglio dolente è che le chiamate si pagano come in passato, ovvero 19 centesimi al minuto verso numeri fissi e mobili nazionali a cui aggiungere la stessa cifra per lo scatto alla risposta.