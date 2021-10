Per riuscire ad ottenere il rimborso sarà necessario accedere alla propria area riservata MyTIM o contattare il 187. Inoltre, TIM va a proporre anche delle alternative al rimborso con la possibilità di attivare questi servizi in maniera gratuita per 6 mesi:

TIMVISION , la TV di TIM con tanti contenuti a disposizione;

, la TV di TIM con tanti contenuti a disposizione; Chi è , per visualizzare il numero di chi chiama sul display del telefono di casa;

, per visualizzare il numero di chi chiama sul display del telefono di casa; Extra Voice , per chiamare senza limiti i telefoni nazionali fissi e mobili;

, per chiamare senza limiti i telefoni nazionali fissi e mobili; Voce internazionale , per chiamare senza limiti i telefoni fissi di Stati Uniti, Canada ed Europa occidentale;

, per chiamare senza limiti i telefoni fissi di Stati Uniti, Canada ed Europa occidentale; Max Speed, per sfruttare al massimo la connessione Internet e navigare fino a 100 Mbit/s.