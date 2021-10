Molte aziende scelgono di lavorare da remoto a causa della pandemia. Combinare gli orari d’ufficio con il lavoro da casa sta rapidamente diventando la nuova normalità. Samsung ha pensato ad una soluzione.

Con tale fluidità professionale nasce la necessità di un dispositivo mobile affidabile, che consenta ai dipendenti di passare senza problemi tra ambienti domestici e d’ufficio, treni e aerei, in modo sicuro e senza stress. Per questo nasce Samsung Galaxy Enterprise Edition. Una gamma di smartphone e tablet che garantisce a tutti, dai proprietari ai dipendenti, la possibilità di lavorare in mobilità, in modo innovativo e flessibile.

Enterprise Edition offre di tutto, dal supporto tecnico, ad un ciclo di vita del prodotto esteso (i dispositivi sono disponibili per l’acquisto per almeno due o tre anni dopo il lancio) e funzionalità di sicurezza integrate con specifiche avanzate. Il pacchetto è disponibile in combinazione con gli ultimi e più amati dispositivi e tablet Samsung, inclusi Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy A52 5G, Galaxy XCover 5 e Galaxy Tab Active3. Offre anche la pratica funzione Quickstart Go.

Samsung Galaxy Enterprise Edition: lavorare da remoto non è mai stato così semplice

La gamma Samsung Galaxy Enterprise Edition consente di creare, modificare e pubblicare i contenuti senza problemi da qualsiasi luogo. Sarai connesso ovunque tu sia. Ciò significa disporre di una tecnologia su cui poter contare. Inoltre, il servizio di riparazione a domicilio senza contatto assicura che il supporto tecnico intervenga rapidamente laddove necessario, con i tecnici che effettuano le riparazioni direttamente dal loro furgone.

Mentre alcuni dipendenti si adattano rapidamente al lavoro da remoto, altri potrebbero trovare più difficile il cambiamento. Fortunatamente, i dispositivi Samsung sono dotati di app Microsoft integrate. Il che significa accesso istantaneo a e-mail, file, calendari, contatti e documenti condivisi. Inoltre, possono connettere il proprio dispositivo mobile a una TV/monitor in modalità wireless tramite Samsung DeX per replicare un ambiente desktop. Mentre gli aggiornamenti automatici programmati possono essere impostati al di fuori dell’orario di ufficio per ridurre al minimo i tempi di inattività.

Con il 75% delle violazioni della sicurezza mobile riconducibili a errori di configurazione delle applicazioni, la necessità di sistemi di sicurezza è essenziale. Enterprise Edition include aggiornamenti del software di sicurezza Android e Samsung fino a cinque anni su dispositivi selezionati. Con questi dispositivi e queste nuove tecnologie, il team di qualsiasi azienda è in grado di comunicare in modo efficiente e rapido, garantendo che la produttività non cali.