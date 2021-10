Pokémon Go: sono arrivati i CODICI GRATIS per ottenere Zamazenta Cromatico e tanto altro!

Cinque giorni fa ha avuto inizio un grande evento (se così si può definire) con protagonista il videogame Pokémon Go. Si, lo sappiamo, non ci state capendo nulla. Di cosa stiamo parlando? Sembra che lo shop GameStop abbia intenzione di deliziare i suoi clienti con dei codici speciali validi dal 22 ottobre al 18 novembre. In concreto, grazie a questi si avrà la possibilità di ottenere Zamazenta Cromatico o Zacian Cromatico gratis in Pokémon Spada e Scudo per Nintendo Switch. E la cosa bella è che non vi è alcun obbligo di acquisto per accedere al codice.

Pokémon Go: come ci si iscrive e cosa offre

Come funziona? Il procedimento è molto semplice e non vi è nulla da capire. Tutto ciò che bisogna fare è cliccare qui per richiedere il codice. Ancora prima però è importante controllare che l’account GameStop sia attivo effettuando il login. Ci raccomandiamo, non dimenticate di abilitare i consensi alla ricezione di email e comunicazioni da parte dell’azienda nella scheda Privacy del vostro profilo. Perché è importante? Semplicemente perché è grazie a questo passaggio se riceverete il codice per Pokemon Spada e Scudo.

Più in particolare, vi arriverà un solo codice per gioco (due codici per chi possiede sia Pokemon Spada che Pokemon Scudo). Quest’ultimo giungerà tramite email entro dieci giorni dalla richiesta, dunque ricordate di utilizzarlo entro il 31 dicembre 2021.

Ecco i passaggi: