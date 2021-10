Un nuovo volantino MediaWorld pieno zeppo di occasioni da non perdere assolutamente di vista, è appena arrivato sul mercato italiano, promettendo un numero sempre crescente di sconti speciali e di prezzi sempre più bassi tra cui poter scegliere.

Il risparmio è dietro l’angolo per tutti i consumatori che potranno, o vorranno, recarsi personalmente in negozio, ma anche per coloro che approfitteranno dei fantastici sconti tramite il sito ufficiale dell’azienda. In netto contrasto con quanto visto con gli XDays, in questo caso ricordiamo che la spedizione presso il proprio domicilio è da ritenersi a pagamento (in genere non oltrepassa i 10 euro).

MediaWorld: con questi sconti non si scherza

Il volantino Mediaworld nasconde al proprio interno alcuni sconti importanti sui migliori smartphone in circolazione, come ad esempio l’Oppo Find X3 Pro, un top di gamma a tutti gli effetti, attualmente in vendita a 939 euro; il prezzo può apparire ancora elevato, sebbene comunque si tratti di un prodotto dalla qualità davvero incredibile.

Coloro che vorranno risparmiare, ma allo stesso tempo godere di prestazioni al top, potranno avvalersi dell’Oppo Find X3 Neo, un terminale da 569 euro, che ha davvero poco da invidiare al suddetto. Scendendo verso il basso, incrociamo poi alcuni dei dispositivi più economici, quali possono essere TCL 20Y, Oppo A74 e Oppo A94, senza dimenticarsi di Wiko Power U30 o Oppo A16.

Maggiori informazioni sono disponibili, e completamente raccolte, sul sito ufficiale di MediaWorld.