Iliad la fa sempre da padrone nel campo della telefonia mobile grazie alle sue oramai famose e rinominate offerte low cost. La migliore occasione per gli utenti anche in questo mese di Ottobre resta la Giga 120. Gli abbonati che decidono di attivare questa ricaricabile avranno a loro disposizione una tariffa dal costo mensile di 9,99 euro con consumi illimitati per le chiamate e gli SMS più 120 Giga per la navigazione internet.

Iliad, con le promozioni anche tre servizi gratis

Le offerte di Iliad, compresa la Giga 120, non garantiscono però soltanto soglie di consumo ampie unite a prezzi da ribasso. Per gli abbonati infatti ci sono anche tre servizi gratuiti inclusi nel pacchetto.

La prima sorpresa per tutti i clienti che attivano una SIM con Iliad è quella delle chiamate senza limiti verso l’estero. Tutti gli abbonati avranno la possibilità di comunicare liberamente con amici, parenti e conoscenti fuori Italia senza spendere credito extra rispetto al prezzo della promozione di riferimento. Le telefonate illimitate verso l’estero sono disponibili in ben sessanta nazioni nei diversi continenti.

Altro punto a favore di Iliad è la segreteria telefonica a costo zero. In una politica di profonda differenziazione commerciale da TIM, Vodafone e WindTre, il gestore francese consente ai suoi clienti di ascoltare gratuitamente i messaggi in segreteria. Anche in questo caso, quindi, nessun extra è previsto.

L’altra grande novità, questa volta esclusiva per la ricaricabile Giga 120, è quella del 5G. Per gli utenti che scelgono la ricaricabile di Iliad da 9,99 euro non sono previste spese aggiuntive le per linee internet di nuova generazione.