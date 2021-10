Il volantino Expert è assolutamente sorprendente, sia per la qualità degli sconti applicati, che per la quantità delle offerte che l’azienda ha deciso di integrare al suo interno, in grado di coprire i migliori prodotti in circolazione, e non solo.

Spendere poco con Expert potrebbe essere davvero molto più semplice del previsto, è importante sapere, ad ogni modo, che gli acquisti potranno essere completati tranquillamente sia in negozio che sul sito ufficiale, ricevendo in cambio la merce al proprio domicilio (ma a pagamento). Coloro che spenderanno più di 199 euro, invece, potranno richiedere la rateizzazione senza interessi, o Tasso Zero, in modo da pagare il tutto in comode rate fisse mensili.

Aprite il prima possibile il link diretto al nostro canale Telegram, potrete ricevere codici sconto Amazon e scoprire tantissime offerte.

Expert: il volantino dalle mille offerte

I migliori prodotti in promozione da Expert vanno a toccare alcuni dei modelli più in voga dell’ultimo periodo, sebbene si tratti di smartphone dai prezzi non particolarmente elevati. Il più quotato, e performante, è chiaramente l’Oppo Find X3 Neo, un terminale che prevede la possibilità di godere di prestazioni davvero all’avanguardia, dietro il pagamento di una cifra di circa 569 euro.

Coloro che invece vorranno effettivamente restare sotto i 400 euro di spesa effettivi, potranno affidarsi a Samsung Galaxy S20 FE, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Wiko Power U10, Samsung Galaxy A22, Oppo Find X3 Lite, Motorola E7 Power, Oppo A94 o similari.

Indipendentemente dal modello selezionato, ricordiamo che è prevista la garanzia di 24 mesi, e sono tutti distribuiti in versione no brand, ovvero con aggiornamenti diretti dal produttore.