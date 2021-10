I prezzi attivati da Esselunga sono davvero decisamente più bassi del previsto, e promettono all’utente la possibilità di accedere a prodotti dalla qualità decisamente elevata, spendendo sempre meno su ogni acquisto effettuato.

La campagna promozionale non delude assolutamente le aspettative, anche in termini di disponibilità sul territorio nazionale; è bene sapere che gli acquisti possono difatti essere completati praticamente ovunque in Italia, senza limiti territoriali o vincoli di alcun tipo. Gli utenti si ritrovano ad avvicinarsi al volantino, praticamente ovunque, e garantendosi un risparmio superiore al previsto.

Esselunga: la campagna promozionale di fine Ottobre

Spendere poco con esselunga è possibile anche nel momento in cui si volesse acquistare uno smartphone, in particolar modo di casa Apple, sebbene sia un modello presente sul mercato da qualche anno. Stiamo parlando di Apple iPhone XR, un prodotto appartenente alla fascia intermedia della telefonia mobile, oggi acquistabile con un esborso finale di 399 euro.

Scoprendo la scheda tecnica ne possiamo conoscere in maniera dettagliata tutte le qualità, dispone infatti di un ampio display Liquid Retina da 6,1 pollici di diagonale, con processore A12 Bionic, per arrivare poi al plus più importante, il comparto fotografico rappresentato da 2 sensori da 12 megapixel, i quali garantiscono scatti decisamente interessanti. La negatività è forse legata alla capacità della batteria, 2942 mAh sono veramente pochi, in confronto a quanto il mercato attualmente è in grado di offrire.

Tutte le offerte, ed i vari prezzi di Esselunga, sono raccolti sul sito ufficiale.