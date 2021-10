Comet è assolutamente da primato, con questa nuova campagna promozionale l’azienda è stata in grado di convincere tantissimi utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, spendendo sempre meno, e garantendo un risparmio davvero irraggiungibile.

Tutte le migliori offerte del volantino Comet, lo ricordiamo, sono disponibili in ogni singolo punto vendita in Italia, alla stessa stregua del sito ufficiale dell’azienda, ciò sta a significare che i prodotti sono acquistabili anche dal divano di casa, ricevendo gratuitamente la merce a domicilio, nel momento in cui si dovessero spendere più di 49 euro.

Comet: quanti sconti assurdi nel volantino

All’interno del volantino Comet possiamo scoprire una buonissima dose di offerte, perlopiù legate alla fascia intermedia della telefonia mobile, con prezzi che non vanno oltre i 500 euro, sempre comunque garantendo prestazioni più che adeguate.

Il risparmio viene infatti applicato su Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Redmi 9T, Realme GT Master Edition, Oppo A74, Xiaomi Mi 11i o similari. Da segnalare sopratutto quest’ultimo, un prodotto che viene universalmente riconosciuto come la più valida alternativa a Xiaomi Mi 11, che promette comunque prestazioni superiori alle aspettative, ed un comparto fotografico di tutto rispetto.

Non mancano chiaramente riferimenti anche alla fascia più alta della telefonia mobile, con ottimi sconti applicati sugli ultimi Samsung Galaxy o Oppo Find X3, ricordando comunque che la stessa campagna promozionale viene applicata anche su altre categorie merceologiche, tutte disponibili a prezzi sempre più bassi e convenienti. I dettagli sono disponibili sul sito.