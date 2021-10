Il volantino Carrefour può davvero far risparmiare moltissimo tutti gli utenti che vogliono accedere ai migliori sconti del periodo, potranno avvicinarsi direttamente ai vari negozi sparsi per il territorio, godendo di prodotti dalla qualità decisamente elevata.

La campagna promozionale riserva piacevoli sorprese a tutti, l’accessibilità è garantita in ogni negozio, senza vincoli o limitazioni territoriali di alcun tipo. I prodotti vengono distribuiti con garanzia legale della durata di 24 mesi, mentre per la telefonia mobile è prevista la possibilità di godere della versione no brand, ovvero con aggiornamenti rilasciati direttamente dai produttori.

Carrefour: queste offerte sono da capogiro

All’interno del corrente volantino Carrefour è possibile scovare un’occasione molto interessante, gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una sconto applicato direttamente su un prodotto Apple, più precisamente su iPhone 12. il top di gamma della scorsa generazione risulta essere acquistabile ad un prezzo ridotto rispetto al listino, ma non troppo, infatti raggiunge 749 euro, per la versione con 128GB di memoria interna.

Per comprenderne appieno la qualità, proviamo a scorrere la scheda tecnica, e notiamo integrare un display da 6,1 pollici di diagonale (la cui risoluzione raggiunge il FHD+ ed è un OLED), con processore A14 Bionic, sblocco con il viso 3D e riconoscimento dell’impronta digitale sotto il display, per finire con due bellissimi sensori fotografici integrati nella parte posteriore del prodotto stesso.

L’acquisto, come anticipato, può essere completato solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita fisici, non sul sito ufficiale, per un modello nella variante no brand, con garanzia di 24 mesi.