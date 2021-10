Amazon, oltre che essere uno dei siti e-commerce più famosi al mondo, è impegnata in numerosi progetti e nella creazione di decine di prodotti che molti utenti utilizzano quotidianamente. Uno di questi appartiene al mondo dei lettori e-book, con il marchio Kindle ormai famoso in tutto il mondo, con una nuova versione con hardware rinnovato e con tante nuove funzionalità in grado di conquistare gli amanti dei libri e della lettura. Il nuovo Kindle Paperwhite riesce a migliorare l’esperienza di lettura grazie ad una nuova interfaccia completamente ridisegnata e a un design compatto e impermeabile che ci permette di portarlo con noi ovunque ci troviamo o siamo diretti.

Hardware premium e nuovo sistema operativo

Kindle Paperwhite è caratterizzato da un schermo da 6,8’’ antiriflesso, una porta di ricarica USB Type-C, una batteria da 10 settimane di autonomia e ben 8GB di spazio di archiviazione per tutti i nostri contenuti da portare sempre con sé. Inoltre, grazie alla nuova interfaccia la navigazione è diventata ancora più fluida e intuitiva, con diverse novità dalla home fino alla stile di lettura. Lo schermo possiede una tonalità della luce regolabile e un’ampia gamma di luminosità per usarlo sia all’esterno che all’interno, qualsiasi sia la condizione di luce presente.

Disponibilità e prezzo

Progettato all’insegna della sostenibilità ambientale e idoneo al Climate Pledge di Amazon, Kindle Paperwhite è disponibile in vendita direttamente su Amazon da oggi al prezzo di 139,99 euro nella versione da 8GB di spazio di archiviazione.