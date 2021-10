In occasione dell’arrivo di Halloween 2021, l’operatore WindTre ha messo in atto una serie di iniziative che propongono sconti e regali ai propri clienti, ogni giorno fino al 31 ottobre 2021.

Le iniziativa fanno parte di WinDay, un’iniziativa di fidelizzazione gratuita alla quale possono partecipare tutti i clienti dell’operatore. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre: ecco le iniziative WinDay dedicate ad Halloween 2021

Come di consueto la giornata di Lunedì ha riservato un omaggio e quello odierno consiste in uno sconto, valido per acquisti nei negozi Camicissima e online, del valore di 20 euro. Lo sconto in questione è utilizzabile fino al prossimo 7 novembre 2021 se effettuate una spesa minima di 79.90 euro. Oggi, Martedì 26 Ottobre 2021, si terrà l’ormai tradizionale MUSIC QUIZ. Un gioco musicale che offre la possibilità di aggiudicarsi fino a 3000 euro in ricariche o sconti in fattura, indovinando tutte le canzoni proposte.

Nella giornata di domani, Mercoledì 27 Ottobre 2021 potrete partecipare all’iniziativa concorsuale Instant Win che metterà in palio 3 premi, ciascuno dei quali consistenti in una TV Samsung 55″ QLED 4K Q60A. Tra le ore 08:00 e le 23:59 di Giovedì 28 Ottobre 2021, all’interno dell’app WindTre verranno messi a disposizione i concorsi Win Giga Quiz e Win Quiz. Il primo è rivolto soltanto ai clienti possessori di SIM ricaricabile che abbiano attivato preventivamente l’opzione denominata 100 GIGA Fast.

Win Quiz invece è aperto gratuitamente a tutti i clienti WindTre iscritti a WinDay, metterà in palio fino a 3000 euro in ricariche o sconti in fattura. Per il fine settimana, giorni tra Venerdì 29 e Domenica 31 Ottobre 2021, saranno disponibili “WinCinema in streaming a casa tua” ed il concorso “Dipiù Weekend“ (che, in occasione di Halloween, metterà in palio 100 Gift Card Amazon del valore di 50 euro ciascuna).