Il volantino Unieuro riserva agli utenti sorprese davvero incredibili, tutti si ritrovano a poter fronteggiare una campagna promozionale con alle spalle prezzi sempre più bassi e convenienti, applicati sia alla tecnologia mobile che ai prodotti di elettronica generale.

Il risparmio è garantito indipendentemente dal luogo in cui viene effettuato l’acquisto, è bene sapere che i prezzi sono da considerarsi bassissimi sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale di Unieuro. In parallelo, coloro che sceglieranno di ricevere la merce presso il proprio domicilio, godranno anche della spedizione gratuita, solo nel momento in cui dovessero spendere più di 49 euro.

Unieuro: quante occasioni speciali

La nuova campagna promozionale di Unieuro la vede scontare alcuni dei prodotti più in voga dell’ultimo periodo, tra questi spiccano chiaramente smartphone molto interessanti, e legati al mondo Samsung. I modelli da non perdere assolutamente vanno a toccare Galaxy S20 FE, in vendita a 399 euro, passando per Galaxy A12 a 169 euro, Galaxy A03s a 139 euro e Galaxy S21+ a 1129 euro.

Sempre all’interno del medesimo volantino si trovano anche altri modelli ugualmente interessanti, come ad esempio Oppo A53s in vendita a 169 euro oppure Motorola Moto G30 a 199 euro.

Quanto scritto rappresenta solamente un estratto di ciò che effettivamente vi attende da Unieuro, per conoscere da vicino la campagna promozionale, ricordatevi comunque che è necessario collegarsi direttamente al seguente link, si risparmierà molto più del previsto fino al 1 novembre 2021.