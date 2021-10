TIM è sempre più concentrata per le sue iniziative legate allo streaming tv. Nelle ultime settimane, il gestore italiano ha ampliato nettamente la sua proposta rispetto alla precedente stagione, anche grazie ad una serie di accordi strategici. Grazie alle partnership raggiunte come DAZN e Mediaset, i clienti di TIM potranno gustarsi tutte le emozioni della Serie A e della Champions.

TIM, l’offerta di Ottobre con calcio, sport e Netflix

La nuova proposta di Ottobre targata TIM prevede il massimo numero di contenuti per i clienti. Nel pacchetto i clienti avranno a disposizione l’accesso ai servizi di DAZN con la Serie A in esclusiva. L’offerta base del gestore inoltre prevede anche l’accesso senza limiti a serie tv e film di TIMvision.

Il ticket di TIM per lo streaming tv si completa, in ambito calcistico, anche con le partite della Champions League. La massima competizione europea è assicurata agli abbonati del gestore italiano, grazie all’accordo raggiunto con Mediaset. In pratica, oltre all’accesso su DAZN, il provider italiano mette a disposizione del suo pubblico anche tutti i contenuti della piattaforma Infinity+.

La proposta streaming di Ottobre è la più conveniente in casa TIM, anche grazie alla presenza di Netflix. Nel ticket per lo sport, oltre alla Serie A ed alla Champions, gli utenti potranno anche accedere a tutti i contenuti di Netflix, con le serie tv ed i film più popolari del momento. Il costo mensile è unico ed ha un valore pari ad 29,99 euro. Nella nuova promozione, il TIMvision Box sarà offerto senza costi aggiuntivi.