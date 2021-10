Quando la tendenza delle videoconferenze è aumentata lo scorso anno grazie alla pandemia di COVID-19, non è stata una sorpresa che anche Microsoft sarebbe salita sul carro. Ciò che è stato un po’ sorprendente, tuttavia, è stato il fatto che ha dato la priorità a portare a termine la sua piattaforma Teams più giovane invece di promuovere il servizio di videoconferenza che ha avuto per anni.

In effetti, alcuni potrebbero essersi quasi dimenticati di Skype a questo punto, inclusa Microsoft. Due anni dopo aver lanciato la sua nuova app Web, Microsoft ha finalmente fatto funzionare Skype su Firefox, anche se non senza quello che potrebbe essere un avvertimento non necessario.

Skype è stata ‘quasi dimenticata’ nell’ultimo periodo

Certo, esiste comunque un’app desktop Skype, quindi un’esperienza del browser Web potrebbe sembrare ridondante. Non tutti, tuttavia, potrebbero voler installare un’app separata solo per la chiamata occasionale, e non tutti potrebbero essere entusiasti di utilizzare il benedetto browser di Microsoft. A seconda del browser che preferisci, tuttavia, potresti esserti sentito snobbato da Microsoft.

Passare Microsoft Edge dal suo motore edgeHTML locale a Chromium significava che browser simili come Chrome e Opera erano in grado di supportare la nuova esperienza Skye per il Web. Gli utenti di Safari su Mac, tuttavia, hanno aspettato fino a maggio di quest’anno per poter utilizzare Skype nel proprio browser preferito.

Ora è il turno degli utenti di Firefox di ottenere parità di trattamento. Secondo il Dr. Windows, andare alla pagina di destinazione di Skype per i browser ti consentirà finalmente di utilizzare le funzionalità della piattaforma di comunicazione. C’è ancora un avviso che non tutte le funzionalità potrebbero essere disponibili, ma potrebbe non essere effettivamente così.

Questa compatibilità con Firefox sarà disponibile su Skype 8.78, attualmente ancora in anteprima per gli Insider. Non si sa ancora quando verrà distribuito al pubblico, ma fino ad allora, aspettati che la documentazione ufficiale di Skype creda ancora che Firefox sia l’unico browser non supportato da Skype per il Web.