Se sei un turista e hai deciso di rimanere qualche giorno in Italia, potrebbe valere la pena prendere una sim locale, ma qual è la migliore SIM per l’Italia? E dove puoi acquistarla? Per prima cosa dovrai assicurarti che il tuo telefono sia sbloccato, quindi dai un’occhiata qui a questo breve confronto dei principali operatori.

Avere una sim card locale ti consentirà di comunicare liberamente con guide turistiche, ristoranti e attrazioni con un numero di telefono locale in modo che possano ricontattarti senza spendere troppo. Ci sono quattro diverse reti mobili in Italia, con varie altre che rivendono servizi su una o più di quelle reti come Lycamobile e Uno mobile.

Vodafone e TIM hanno la copertura più ampia, ma utilizza le mappe di copertura collegate in ogni recensione per verificare la tua destinazione se ti stai dirigendo verso le zone rurali.

Compra una SIM PREMIUM per non dimenticarti il tuo numero

Su internet esistono molte SIM che hanno una digitazione molto semplice da ricordare, queste schede possono essere reperibili su siti come ebay o subito, e i prezzi variano a seconda dell’unicita’ del numero di telefono, la semplicita’ o il numero di volte con cui si ripete lo stesso numero.

Ecco alcune delle offerte che abbiamo trovato su ebay, che mostrano le SIM TOP NUMBERdei vari operatori telefonici come: Tim, Vodafone, WindTre, ecc:

Queste sono solo tre delle offerte proposte sul famoso sito di aste e compravendita online Ebay, ma esistono ulteriori prodotti in base all’operatore desiderato.