Nokia 6310 è ufficiale anche in Italia, il buon vecchio “mattone” che tanto ha fatto la storia della telefonia mobile, è ufficialmente in arrivo anche sul territorio nazionale, con alcune importanti novità, nonché specifiche ovviamente adattate al periodo corrente.

Il modello in arrivo presenta esattamente le iconiche e inconfondibili linee del Nokia 6310, con una durata della batteria quasi infinita, ma apportando semplici modifiche per renderlo il più attuale possibile. I pulsanti sono più grandi, il menù è zoomato, ed ovviamente è stata integrata la radio FM wireless.

Il dispositivo si è rinnovato con un display completamente a colori, offrendo al consumatore finale tutte quelle funzioni che ci si aspetta da un dispositivo di ultima generazione: leggere i messaggi, connettersi con i propri cari, scaricare applicazioni, ascoltare musica, notizie o giocare una partita con l’iconico Snake.

Nokia 6310 è ufficiale: ecco il restyling per l’Italia

E’ lo stesso Adam Fergunson, Head of Product Marketing di HMD Global, a riprendere ciò che molto spesso sentiamo dire, cercando di andare oltre: “‘non li fanno più come una volta’ è una frase che abbiamo rinnegato, il nostro obiettivo è cercare di offrire la medesima qualità costruttiva in tutti i nostri dispositivi”.

Il nuovo Nokia 6310 non è appunto da meno, il rivestimento in policarbonato è abbastanza resistente, puntando moltissimo sulla durata della batteria, in grado di durare anche 3 settimane tra una carica e l’altra, come ai bei vecchi tempi.

Il dispositivo è in vendita in Italia nelle colorazioni nero e verde, il suo prezzo di vendita è di soli 59 euro, cosa state aspettando?