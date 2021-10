NVIDIA GeForce NOW si fa strada verso un’altra piattaforma ottenendo oggi il supporto per le console Xbox. Ufficialmente, il servizio sta ottenendo il supporto per il browser Microsoft Edge. Ma dal momento che Edge è stato portato su Xbox Series X|S e Xbox One a settembre, ciò significa che puoi riprodurre in streaming i giochi sulla Xbox tramite il browser.

Gli utenti Xbox hanno già funzionalità di streaming di giochi grazie a Game Pass. Ma la novita’ risiede nell’accesso a GeForce NOW e la possibilita’ di trasmettere in streaming anche i giochi per PC tramite Steam su Xbox. Quindi, se non hai un PC da gioco super potente, non importa. Acquista semplicemente un gioco tramite Steam e collega una tastiera e un mouse alla tua console.

GeForce NOW su Xbox supporterà l’input di mouse e tastiera

Secondo The Verge, l’input da tastiera e mouse è supportato dal browser Edge sulle console Xbox.

Ovviamente questo potrebbe dipendere anche dal tipo di tastiera e mouse che hai. Un set wireless, ad esempio, potrebbe essere più adatto per il gioco sul divano. Ma se la tua console e il monitor o la TV collegati sono abbastanza vicini a dove sei seduto, puoi collegare facilmente anche le periferiche cablate.

Forse il più grande vantaggio di questo supporto è il livello RTX 3080 di GeForce NOW recentemente annunciato da NVIDIA. Se stai giocando su una Xbox Series X, la console è senza dubbio molto potente. Ma avere la potenza di una GPU 3080 probabilmente fornirà immagini migliori insieme al supporto RTX ON e Ray Tracing.

Potresti anche rinunciare a pagare per il livello 3080 e passare semplicemente al piano gratuito. Il che significa che non stai pagando un extra per giocare fintanto che possiedi già la copia per PC o il gioco è già free-to-play.