Pochi sanno che un’attrice che oggi recita ne La Casa di Carta, inizialmente aveva rifiutato una parte per la stagione 1 della serie TV prima che fosse poi acquisita dal colosso americano, Netflix. Ovviamente, dopo aver visto il successo del titolo, ha cambiato idea contattando la produzione e chiedendo se era ancora valida la proposta. E ora è tra le attrici più odiate e, allo stesso tempo amate, de La Casa di Carta. Forse avete già capito di chi stiamo parlando. Ecco com’è andata la vicenda e le sue dichiarazioni in merito.

La Casa di Carta: dopo il successo della serie Netflix un’attrice ci ripensa e vuole rientrare nel cast

È andata proprio così, dopo il successo de La Casa di Carta con il suo debutto sulla piattaforma Netflix, un’attrice ci ha ripensato chiedendo di poter rientrare nel cast nonostante il suo precedente rifiuto. Di chi stiamo parlando? Pensate che lei prima di essere attrice è una cantante e musicista.

Vi diamo un indizio: ha recitato nella serie di successo, Vis a Vis. Ebbene sì, stiamo parlando proprio di Najwa Nimri che in Vis a Vis ha interpretato Zulema e oggi, ne La Casa di Carta, dalla terza stagione in poi, recita nel ruolo dell’ormai ex ispettrice Alicia Sierra. Ma lasciamo che sia lei stessa a raccontare la vicenda:

“Mi hanno chiamato per interpretare uno dei personaggi principali, ma stavo facendo dei film. Stavo girando ‘Chi canterà per te?‘ Con Carlos Vermut. È un film fantastico, quindi ho deciso di non farlo. Poi hanno avuto tutto quel successo e ho chiamato Alex Pina e il direttore del casting e gli ho detto: ‘Voglio lavorare con te! Voglio stare lì, e mi hanno messo dentro“.

Ricordiamo che La Casa di Carta 5, dove ancora è co-protagonista Alicia Sierra, uscirà a catalogo Netflix il 3 dicembre 2021. Non ci saranno più segreti sul gran finale di stagione di questo titolo che ha incollato allo schermo milioni di fan in tutto il mondo.