Le nuove offerte del volantino Euronics vogliono mettere alle strette le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, portando con sé prezzi sempre più bassi e convenienti, anche applicati su prodotti estremamente interessanti.

Gli acquisti risultano essere principalmente votati verso il mondo dei televisori, i prodotti più interessanti riguardano appunto i dispositivi che tantissimi italiani si ritrovano a dover cambiare, a causa dello switch-off, o comunque al passaggio al DVB-T2. Il volantino attuale, che ricordiamo comunque essere limitato ad una specifica porzione di negozi sul territorio, propone anche uno sconto IVA che punta a far risparmiare sull’acquisto di un qualsiasi prodotto.

Euronics: il volantino con le offerte più interessanti

La campagna promozionale di Euronics non disdegna assolutamente la telefonia mobile, per questo motivo gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su prodotti estremamente interessanti, senza spendere troppo. I dispositivi più allettanti rientrano tra Xiaomi Redmi 9T, in vendita a 159 euro, passando per Redmi 9At a 99 euro, Redmi 9T a 179 euro, Redmi 10S a 249 euro, Redmi 10 a 229 euro, Oppo A53s a 169 euro, Oppo A94 a 299 euro, Oppo A16 a 159 euro, Realme 8i a 219 euro, Wiko Power U10 a 129 euro, Wiko Y62 a 79 euro e simili, tutti comunque in vendita a prezzi complessivamente accessibili.

Coloro che invece volessero acquistare top di gamma, resteranno delusi dal volantino, non sono praticamente inclusi al suo interno. I dettagli della campagna sono disponibili a questo link.