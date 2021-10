I nuovi sconti lanciati in questi giorni da coop e ipercoop, possono davvero far risparmiare tutti gli utenti che da tempo vorrebbero acquistare prodotti di tecnologia generale, senza mai essere costretti a spendere cifre particolarmente elevate.

I prezzi sono incredibilmente bassi in ogni negozio in Italia, non sono poste limitazioni particolari alla disponibilità sul territorio, in questo modo l’accesso è assolutamente garantito ad ogni cliente. I prodotti sono tutti in vendita con garanzia di 24 mesi, la quale copre esclusivamente i difetti di fabbrica, non i danni accidentali causati dagli utenti.

Se volete i codici sconto Amazon, non dovete perdere assolutamente il nostro canale Telegram ufficiale.

Coop e Ipercoop: sconti da non perdere

I prezzi bassi attivati da Coop e Ipercoop fanno davvero sognare tutti gli utenti che da tempo vogliono acquistare smartphone relativamente economici, i prodotti da acquistare subito sono tutti in vendita a meno di 400 euro, e garantiscono comunque discrete prestazioni generali.

I modelli da non perdere riguardano appunto Galaxy A21s, Realme C21, Apple iPhone SE 2020, Xiaomi Mi 11 Lite, Redmi 9A o Apple iPhone 7, sono tutti distribuiti con garanzia legale della durata di 24 mesi, oltre che essere completamente sbrandizzati, ovvero gli aggiornamenti sono rilasciati direttamente dal produttore degli smartphone, non un operatore telefonico.

Sempre all’interno del medesimo volantino, si incrociano anche altri modelli ugualmente interessanti, sebbene abbiano prezzi molto vicini ai listini del periodo. Questi toccano i top di gamma di casa Samsung, come Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra 5G o anche un Galaxy S21 di ultima generazione.

Maggiori informazioni sono raccolte sul sito ufficiale di Coop e Ipercoop, ove si potranno sfogliare anche i migliori sconti ei prezzi più bassi del periodo.